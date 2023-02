Nov mestni park namesto dvorane Tripcovich

Po odstranitvi dvorane Tripcovich bo Občina Trst okoli pet tisoč kvadratnih metrov velik prostor spremenila v uporabno zeleno površino. Prenovo je poverila nemškemu krajinskemu arhitektu Andreasu Kiparju, ki je predlani že zarisal usmeritve za ureditev parkovnih površin v Starem pristanišču. Za projektiranje novega parka v neposredni bližini železniške postaje Kipar ne bo prejel dodatnega denarja.

Idejni projekt za nov park naj bi na mizo tržaškega župana prišel v kratkem. Kot je povedal Roberto Dipiazzo, bodo osnutke za nov park poslali v presojo Deželnemu zavodu za varstvo kulturne in krajinske dediščine. Prav ta zavod je po zaključenem rušenju objekta iz srede tridesetih let prejšnjega stoletja Občini Trst svetoval, naj bo nov park v skladu s tistim, ki bo zaživel v Starem pristanišču. Prav zato so se na občini odločili, da načrtovanje prostora poverijo arhitektu, ki je pri projektiranju Starega pristanišča izhajal iz identitet tržaškega prostora in bogate zgodovine.

