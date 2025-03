Nov sedež družbe Esatto z uganko slovenščine

Dolga leta propadajoča stavba pri Sv. Andreju, ki jo Tržačani poznajo pod imenom Meccanografico, bo v ponedeljek začela pisati zgodbo na nov list papirja. Po desetletjih propadanja in tri leta trajajoči obnovi, ki je trajala dlje od tistega, kot so sprva predvideli, bodo v tem objektu zaživele pisarne družbe za pobiranje občinskih dajatev Esatto. Objekt so uradno odprli na včerajšnji svečanosti, na kateri so bili vsi vidnejši predstavniki mestnih oblasti, ki pa niso znali povedati, kje bodo uredili okence za komuniciranje v slovenskem jeziku, ki bo novost novega Esatta.

Nov sedež ima tri etaže po 800 kvadratnih metrov, naložba pa je bila vredna okrog pet milijonov evrov. V pritličnih prostorih so uredili lične pisarne, ki bodo služile uporabnikom. V zgornjih nadstropjih bodo imeli pisarne uradniki, ki ne delajo s strankami. Najbolj mikavno je prav gotovo zadnje nadstropje s teraso in prečudovitim razgledom na tržaško nabrežje in morje. Kot so povedali včeraj, se bodo v ponedeljek v Esatto preselili vsi zaposleni, teh je 46. Za nekaj časa si bodo uslužbenci občinske družbe za pobiranje pristojbin delili prostore z občinskimi uslužbenci, ki so do nedavnega delali v osrednji občinski palači na Velikem trgu. Ta bo v prihodnjih mesecih predmet protipotresne prenove prostorov.

Ker se že nekaj časa govori, da bodo na novem sedežu Esatta odprli tudi okence za komuniciranje v slovenskem jeziku, nas je zanimalo, kje bo to urejeno.

Župan Dipiazza nam ni znal povedati, kje bodo uredili prostor za slovensko komuniciranje. Predsednica Esatta Del Punta nam je dejala, da od Občine Trst ali od paritetnega odbora, ki je v zadnjem letu in pol aktivno sodeloval v pogajanjih za odprtje slovenske pisarne, ni dobila navodil. Ker se je odprtja udeležil tudi odgovorni za lokalne avtonomije in javno upravo v deželni vladi Pierpaolo Roberti, smo isto vprašanje postavili tudi njemu. Ta je odgovoril, da je določitev lokacije v pristojnosti Občine Trst in da je deželna vlada svoje naredila. Občini je namreč namenila 40 tisočakov letno za delovanje slovenskega okenca.

Več o tem, kje bo novo slovensko okence, ni vedel niti direktor občinskega oddelka za splošne zadeve Lorenzo Bandelli. Rekel je, da sicer ve, da bodo morali poskrbeti za slovensko okence, ne ve pa, kako bodo to uredili z logističnega vidika.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku