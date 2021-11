Nova izvršna direktorica za illycaffè

Illycaffè ima novo izvršno direktorico. Cristina Scocchia bo nasledila Massimilianu Poglianiju, ki je za dva mandata vodil tržaškega kavnega velikana. Izvršni odbor, ki ga predseduje Andrea Illy, se je sestal včeraj in določil, da bo Scocchia, članica upravnega odbora od leta 2019, novo vlogo nastopila že 1. januarja.

Massimiliano Pogliani je podjetje vodil od leta 2016. Po petih uspešnih letih se je sicer odločil, da gre svojo pot. Kot prvi izvršni direktor, ki ni član družine Illy, je prispeval k rasti kavnega proizvajalca predvsem na področju prodaje kave za domačo uporabo in spletne prodaje. Obenem si je prizadeval za okolju prijazno proizvodnjo, kot priča potrdilo B-COrp, ki ga podjetje prejema že več let. Scocchia pa je ekonomistka, diplomirana na milanski univerzi Bocconi, in je od leta 2017 izvršna direktorica znanega podjetja ličil Kiko. Pred tem pa je bila zaposlena pri Procter & Gamble in L'Oréal Italia, kjer je prav tako nastopila kot izvršna direktorica ter kot predsednica.