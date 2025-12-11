Jutri vsedržavna stavka CGIL proti proračunu vlade Giorgie Meloni

Vsedržavna stavka, ki jo je sindikat CGIL oklical proti osnutku proračuna vlade Giorgie Meloni za prihodnje leto, se bo seveda dotaknila tudi Trsta. Na to spominjata podjetji Trieste trasporti in AcegasApsAmga, ki opozarjata, da bodo jutri zagotovljene le osnovne storitve.

Pri AcegasApsAmga poudarjajo, da bodo njihove storitve lahko okrnjene za celotno trajanje stavke. Edini sektor, ki bo obratoval kot po navadi, je tisti za ravnanje z odpadki. Vsekakor bodo osnovne storitve, ki jih predvideva zakonodaja, zagotovljene.

Pri prevozniku Trieste trasporti pa opozarjajo, naj stranke upoštevajo, da bi stavka lahko okrnila tako prevozniško kot tudi druge plati delovanja podjetja, kot je fizična prodaja mesečnih in letnih vozovnic. Stavka bo trajala 24 ur, kot običajno bo prevoznik zagotovil popolno obratovanje avtobusnih povezav zjutraj med 6. in 9. uro ter popoldne med 13. in 16. uro.