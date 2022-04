Nova knjižnica na Melari

Redko je slišati novico o odprtju nove knjižnice, pa vendar kaže, da bo pred poletjem sredi stanovanjskega kompleksa na Melari nastal prostor za ljubitelje branja in za kulturne dogodke. V okviru izrednega projekta za promocijo predmestnih območij Prius nastaja namreč v Ulici Pasteur občinska knjižnica s hemeroteko in teraso.

Dotrajane prostore je občina predala v roke videmskemu podjetju Gioeca Italia. V ureditev so vložili 400 tisoč evrov, od katerih je 100 tisoč namenjenih notranji in zunanji opremi, oznakam, računalnikom, tiskalniku in lestencem, drugo pa infrastrukturnim in drugim delom.

Iz občinskih pisarn napovedujejo, da bodo dela dokončali še pred poletjem in knjižnico predali namenu. Dvonadstropni prostor obsega skoraj 300 kvadratnih metrov. V njem, predvsem na opremljeni terasi, nameravajo organizirati kulturne dogodke in seveda sprejemati ljubitelje branja. Ponujali bodo predvsem knjige za razvedrilno branje, revije in dnevnike.