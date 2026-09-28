Avtomobili in skuterji so najmanj varni na Tržaškem

Na veselje lastnikov avtomobilov in drugih vozil za Furlanijo - Julijsko krajino ni mogoče reči, da bi šlo za deželo, kjer bi bila problematika kraje vozil posebno pereča. Pravzaprav se dežela uvršča v sam vrh lestvice »varnosti« avtomobilov in motornih koles, saj se le Dolina Aoste in Trentinska - Južna Tirolska lahko ponašata z manjšim številom odtujenih vozil, kažejo podatki italijanskega ministrstva za notranje zadeve.

V zadnjem letu dni je bilo v FJK ukradenih 239 avtomobilov, poleg teh tudi več kot 280 motornih koles, skuterjev in mopedov. Tatovi vozil so najbolj aktivni na Tržaškem, kjer je izmed vseh štirih pokrajin v FJK tako število ukradenih avtomobilov kot motorjev najvišje, kaže lestvica, ki so jo pripravili pri portalu Facile.it.Od skupno 239 ukradenih avtomobilov jih je bilo v zadnjem letu 84 ukradenih na ozemlju, ki se razteza od Milj do Štivana. Drugo mesto zaseda videmska pokrajina s 77 ukradenimi avtomobili, na tretjem je Pordenonska (51), tako da je Goriška s samo 27 ukradenimi avti najbolj varna.

Razmerje med posameznimi pokrajinami pa je precej bolj raznoliko, če pogledamo statistiko, ki beleži ukradene motorje in skuterje, za katere je daleč najbolj nevarno, če so parkirani kje na Tržaškem. Od skupno 285 ukradenih motorjev in skuterjev jih je bilo namreč kar 84 % izmaknjenih na Tržaškem.