Nova kontrolna točka na meji pri Gorjanskem

Slovenska vlada je na večerni dopisni seji izdala novi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, ki bo začel veljati jutri, 26. maja.

Med ukrepi je tudi uvedba nove kontrolne točke na cestni povezavi na mejnem območju z Italijo, in sicer na prehodu Gorjansko ‒ Šempolaj (v tiskovnem sporočilu vlade kar San Pelagio). »Na tej točki je prestop državne meje dovoljen samo dnevnim delovnim migrantom in drugim osebam na podlagi potrdila lokalne skupnosti, ki upravičuje nujnost prestopa državne meje zaradi nujnega izvajanja gospodarskih in kmetijskih čezmejnih dejavnosti ter za obisk ožjih družinskih članov,« piše v sporočilu.

Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah članicah EU ali drugih državah schengenskega območja, ki niso na seznamu držav, iz katerih osebe lahko vstopajo v Slovenijo (torej tudi iz Italije), se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena za obdobje 14 dni. Po navodilu epidemiološke službe NIJZ na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije zdravstvena služba preverja zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo.