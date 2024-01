Nova pomorska pot bo povezovala Trst in Egipt

V Trst bodo v prihodnje poleg tistih iz Turčije in Grčije pluli tudi ro-ro trajekti iz Egipta, točneje iz pristanišča Damietta (arabsko Dumjat) ob delti reke Nil. Pomemben sporazum za vzpostavitev nove pomorske povezave za prevoz tovornih vozil med severno Afriko in Evropo, in to v obe smeri, sta včeraj v Kairu podpisala italijanski veleposlanik Michele Quaroni in egiptovski minister za transport Kamel el Wazir.

Novo tedensko pomorsko povezavo bo upravljala danska družba DFDS, ki je med drugim lastnica tržaškega podjetja Samer&co. Shipping in katere trajekti plujejo tudi v Turčijo. Plovba od izliva Nila do Trsta traja 60 ur, prevažali bodo tovornjake s priklopniki in polpriklopniki. Egipt pričakuje po tej poti italijansko in drugo evropsko blago, v prvi vrsti živilske, farmacevtske in tekstilne izdelke. Iz severne Afrike pa naj bi v Trst in dalje potovala še zlasti sveža živila, sadje, shranjeno v primernih hladilnih napravah.

