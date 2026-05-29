Na Opčinah končno informacije za turiste

Po novem se bodo lahko obiskovalci Opčin odpravili na novo zgodovinsko-kulturno pot, ki vodi na odkrivanje bolj in manj znanih kotičkov vasi. Zaključila se je namreč postavitev turistično-informacijskih stebrov (t. i. totemov), ki v glavnih obrisih predstavljajo značilnosti kraške vasi, njeno zgodovino in raznoliko jezikovno ter kulturno prisotnost na tem območju.

Skupno so v prejšnjem tednu postavili šest totemov, ki obravnavajo osem krajev v vasi. Opremili so jih z besedili v italijanščini, slovenščini, angleščini in nemščini ter z zgodovinskimi fotografijami in zemljevidom vasi. Večji informacijski steber stoji na Nanoškem trgu (Škavenci). Ta ponuja tudi informacije o openskem tramvaju in spomeniku nekdanjemu tržaškemu guvernerju Karlu von Zinzendorfu. Manjši stebri pa so pri vaškem spomeniku padlim na Dunajski cesti, na dvorišču cerkve sv. Jerneja, pri železniški postaji, pri cerkvi na Mandriji in pri Obelisku.

Za postavitev totemov si je dolgo prizadeval vzhodnokraški rajonski svet, ki je sestavil besedila in priskrbel fotografije. Čeprav so si pred leti rajonski svetniki zaželeli več lesenih tabel - takih, kot je večja tabla na Brdini -, je Občina Trst privolila v postavitev stebrov s QR kodami, kot jih je že videti v nekaterih tržaških ulicah. QR koda omogoči direktno povezavo s spletno stranjo Triestemetro, kjer so objavljena daljša besedila in dodatne informacije ter vpogled v mrežo vseh tržaških kulturnih poti.