Nova ro-ro povezava med Trstom in Egiptom postala uradna

Tržaško pristanišče bo v kratkem bogatejše za novo ro-ro povezavo z Egiptom oziroma mestom Damietta (Dumjat). Na trajektih, ki prevažajo tovorna vozila, bodo pluli sveže sadje in zelenjava, tekstilni izdelki, siri in drugi proizvodi. Povezavo so včeraj predstavili v Kairu. Lansko pomlad jo je napovedal italijanski veleposlanik v egiptovski prestolnici Michele Quaroni.

Ro-ro trajekti bodo začeli pluti 29. novembra, prva ladja pa bo v Trst priplula 2. decembra. Terminal v Dumjatu bo upravljala družba Pan Marine Shipping Services v sodelovanju z danskim DFDS.

Predstavitve se je udeležil tudi namestnik egiptovskega ministra za promet Kamel El Wazir. Razložil je, da projekt odraža želje predsednika Abdel Fatah al Sisija, da bi Egipt izvažal svoje kmetijske proizvode v Italijo in Evropo in s tem zvišal državne devizne rezerve. Zato je tudi egiptovska vlada skoraj povsem odpravila oziroma 88-odstotno znižala pristaniške pristojbine. Znižala je tudi pristojbine za vsak tovornjak, ki se pripelje oziroma odpelje na območje terminala.