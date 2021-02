Nova tehnološka pridobitev za slepe in slabovidne (video)

Na semaforju, ki povezuje Borzni trg z Ul. Trento, so danes aktivirali informacijski sistem, ki slepim in slabovidnim omogoča interakcijo s semaforjem. To je mogoče po zaslugi naprave LETIsmart, ki jo je po zamisli Marina Attinija rzvilo podjetje SCEN. Z napravo, ki jo lahko uporabniki vgradijo v belo palico ali kakšen drugi pripomoček, je mogoče slišati glas, ki pove, če je semafor zelen ali rdeč. Še več, slepi in slabovidni bodo z novim digitalnim pripomočkom lahko tudi izvedeli, v bližini katerega poslopja se nahajajo in koliko je od njega oddaljen semafor.