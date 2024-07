Nova univerzitetna programa obravnavata zeleni energetski prehod

Energetski prehod je v polnem teku, bliža se tudi leto 2030, do katerega bi morali v Evropski uniji izpuste toplogrednih plinov zmanjšati za 55 odstotkov. Temu primerno se prilagaja tudi delovni trg, na katerem obstaja močno povpraševanje po strokovnjakih, tako inženirjih kot družboslovcih, na področju trajnostnega razvoja in energetskega prehoda. Ti se bodo po novem lahko izobraževali na Univerzi v Trstu, kjer so včeraj predstavili dva nova magistrska študijska programa v angleščini in nov laboratorij Elisa, v katerem bodo študentje med drugim iskali rešitve za shranjevanje električne energije v baterijah.

Program Engineering for the Energy Transition (Inženiring za energetski prehod) je namenjen inženirjem, ki bodo usvajali veščine pridobivanja električne energije iz trajnostnih virov ter tehnike učinkovitega shranjevanja le-te v baterijah. Ker pa energetskega prehoda, tako rektor univerze Roberto Di Lenarda, ni brez družbeno-politične tranzicije, so na tržaški univerzi v sklopu fakultete za politologijo in družbene vede uvedli tudi nov program European Policies for Digital, Ecological and Social Transitions (Evropske politike za digitalno, ekološko in družbeno tranzicijo).

»Študentje družboslovnega programa pa bodo pridobili znanje o pravnem in politološkem vidiku energetskega razvoja,« je povedal koordinator drugega programa Simone Arnaldi in dodal, da se bodo študentje izobraževali tudi za vodenje projektov na področju trajnostnega razvoja. Kdor bo magistriral na tem programu, bo zaposlitev lahko iskal v javni upravi in zasebnih podjetjih, nudil bo lahko tudi svetovanje na področju zelenega prehoda.