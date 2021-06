Supermarket, ki se bo raztezal na 3800 kvadratnih metrov veliki površini, 5000 kvadratnih metrov velik mestni park, skoraj 800 parkirnih mest in 72 stanovanj s pogledom na morje. Vse to bo ponujala nova soseska pri Magdaleni, ki nastaja pod finančno taktirko Francesca Fracassa, podjetnika iz Veneta, ki je pred leti s svojo družbo Cervet na tem območju prevzel projekt od insolventne družbe GeneralGiulia2. Temeljni kamen za gradnjo supermarketa in garažne hiše so postavili na začetku letošnjega leta, dela napredujejo po načrtih, tako da investitor računa, da bodo 10. avgusta odprli supermarket trgovskega velikana Despar, namenu pa bodo predali tudi prvo od skupno treh etaž garažne hiše.

To je podjetnik Fracasso v družbi tržaškega župana Roberta Dipiazze in predsednika rajonskega sveta za Sv. Jakob in Staro mitnico Roberta Dubsa včeraj napovedal kar na gradbišču. Gostitelj se je zahvalil občinski upravi, da je uspešno in v relativno kratkem času rešila različne birokratske zaplete. Župan Dipiazza je spomnil na več peripetij, ki jih je doživela gradbena jama pri Magdaleni.