V Gorici se obeta visoka koncentracija ozona

Deželna okoljska agencija Arpa na podlagi meritev predvideva, da bo danes (torek, 16. julija) na območju goriške občine presežena stopnja ozona 120 mikrogramov na kubični meter zraku. Goriška občina zaradi tega poziva vse občane, še posebej pa starejše in druge šibkejše osebe, naj v najbolj vročih poletnih dneh ravnajo previdno in se ne izpostavljajo omenjenemu onesnaževalcu. Zdravstveno podjetje Asugi med drugim svetuje, da v hladnejših urah (zjutraj in zvečer) prezračimo stanovanje in da se v toplejših urah izognemo fizičnemu naporu.