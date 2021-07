Nova vozila za lokalno policijo

Tržaška lokalna policija je v svoj vozni park sprejela pet novih vozil. Po 17 letih so se namreč poslovili od starih motorjev znamke BMW in kupili štiri yamahe 700 tracer ter terenec jeep renegade.

»Nova vozila je občina kupila na lastne stroške,« je predstavitev na Velikem trgu uvedel podžupan in pristojen za lokalno policijo Paolo Polidori. Redarji na motorju se ne posvečajo upravljanju prometnih nesreč. »Cesto pozorno nadzorujejo in opozarjajo ter kaznujejo nedisciplinirane voznike. Posežejo predvsem takrat, ko voznik ne uporablja smernih kazalcev, ne spoštuje pešcev in izsiljuje prednost ali med vožnjo uporablja mobilni telefon,« je pristavil Polidori.

Poveljnik tržaške lokalne policije Walter Milocchi, ki je med letoma 1991 in 1996 bil član skupine motoristov redarjev, je spomnil, da je oddelek nastal leta 1971.Redarji motoristi so med letoma 2018 in 2021 voznikom pripisali kar 15.584 glob: med te je 1298 oglobljenih uporabljalo mobilni telefon med vožnjo, 925 jih ni opravilo tehničnega pregleda vozila, 630 pa ni nataknilo varnostnega pasu. V treh letih so zasegli 373 vozniških dovoljenj in voznikom odščipnili kar 25.068 točk.

