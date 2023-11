Nove pištole za redarje

Občina Trst je sklenila, da bo nabavila 90 dodatnih kosov orožja za mestne redarje. Nabavljajo polavtomatske pištole Glock 17 v skupni vrednosti 58.116 evrov, z njimi pa bodo končali postopek usposabljanja in oboroževanja mestnih redarjev, ki je stekel junija letos.

Kot je povedala pristojna za lokalno policijo v mestni vladi Caterina de Gavardo, so nove pištole namenjene novo zaposlenim mestnim redarjem. Orožarski park bo tako štel 250 kompletov pištol; 160 so jih že kupili. Trenutno je za uporabo usposobljenih 50 mestnih redarjev, med njimi so zlasti pripadniki sodne policije, ki najpogosteje izvajajo interventne naloge. Nabito pištolo za pasom nosi trenutno 26 redarjev, preostali usposobljeni pripadniki lokalne policije bodo orožje prevzeli v kratkem.

Odbornica de Gavardo je tudi pojasnila, da so prve tečaje usposabljanja izpeljali junija in julija letos. V tem trenutku usposabljajo še druge pripadnike lokalne policije, proces pa naj bi se zaključil v prvih mesecih 2024, je povedala odbornica, ki je ob tem še dodala, da lokalna policija doslej še ni uporabila pištol.