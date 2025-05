Novi družinski zdravniki v Mačkoljah, na Proseku in Trgu Giotti

Zdravstveno podjetje Asugi obvešča, da bodo na Tržaškem konec maja paciente začeli sprejemati trije novi družinski zdravniki: Sara Fogolin bo imela od 27. maja ordinacijo v Mačkoljah št. 106. Paciente bo sprejemala ob ponedeljkih med 15.30 in 17.30, ob torkih, četrtkih in petkih med 9.30 in 11.30 ter ob sredah med 16.30 in 18.30. Giulia Corso bo od 28. maja paciente sprejemala na Trgu Giotti 2/A ob ponedeljkih med 15.30 in 17.30, ob torkih, četrtkih in petkih med 9.30 in 11.30 ter ob sredah med 16.30 in 18.30. Na Proseku 161/1 pa bo Mitja Bresciani od 28. maja paciente sprejemal ob ponedeljkih, četrtkih in petkih med 10. in 13. uro ter ob torkih in sredah med 15.30 in 18.30.

Pacienti se lahko pri zdravnicah oziroma zdravniku naročijo od dneva, ko bodo ti začeli z delom v ambulantah. To lahko storijo na spletnem portalu Sesamo ali osebno v pristojnih uradih zdravstvenega podjetja Asugi.