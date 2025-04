Novi izzivi za tržaško pristanišče v pričakovanju novega predsednika

Zdaj, ko je minister za infrastrukturo in prevoz Matteo Salvini tudi uradno predlagal kandidata za predsednika pristaniške uprave v Genovi in Savoni, se odštevanje za imenovanje prvega moža pristanišča upravičeno lahko začne tudi v Trstu. Tržaška luka je brez predsednika že od prvega junija lani, ko je predsedniški položaj predčasno zapustil Zeno D’Agostino, ki bi mandat sicer zaključil decembra. Sprva je bilo rečeno, da bodo v Rimu novega predsednika imenovali do konca decembra, nato so vse skupaj preložili na konec januarja, a nobena od teh dveh napovedi se ni uresničila.

Če je kaj novega v zvezi z imenovanjem predsednika za tržaško in tržiško pristanišče, smo včeraj vprašali predsednika deželne vlade Massimiliana Fedrigo, ki je odgovoril, da od ministra Salvinija ni prejel še nobenega predloga. V pristaniški upravi čakanja na imenovanje ne želijo komentirati, saj so zaradi nastale situacije že več mesecev na trnih. Redna dela vodi izredni komisar Vittorio Torbianelli, generalni sekretar luke pa je Antonio Gurrieri. Oba sta konec septembra lani vložila tudi kandidaturo za predsedniški položaj. Kandidiral je tudi odvetnik in profesor pomorskega prava na Univerzi v Trstu Massimo Campailla, od zunaj so kandidaturo vložili Fulvio Lino Di Blasio (konec maja mu bo potekel mandat v Benetkah), Pino Musolino (predsednik pristaniške uprave v Civitavecchi) in Matteo Gasparato (predsednik družbe Interporti riuniti).

Bodoči predsednik pristaniške uprave bo sicer prevzel vodenje dobro stoječega sistema, ki pa ga čakajo veliki izzivi. Tržaški luki, ki jo je na zemljevid najpomembnejših pristanišč v Jadranu postavil prejšnji predsednik Zeno D Agostino, preti vse ostrejša konkurenca pristanišč v severnojadranskem grozdu: Reka, Koper in Benetke, ki so v razmiku nekaj več kot sto kilometrov.