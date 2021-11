Novi prefekt Vardè predstavil načrte za prihodnost

»O zaostrovanju ukrepov na javnih zborovanjih prefektura uradno še ni dobila nobenih navodil. V primeru Trsta tako ali tako velja županova okrožnica, ki do konca leta prepoveduje proteste na osrednjem Velikem trgu, kjer se nahajajo objekti občutljive narave. Na omenjeni lokaciji bo gibanje še naprej omejeno. Če osebe ne bodo upoštevale navodil, bodo sledile sankcije,« je na prvem srečanju z novinarji rekel novi tržaški prefekt Annunziato Vardè in tako odgovoril na najnovejša namigovanja o sprejemu novih pravil pri organizaciji protestov.

Visoko funkcijo v Trstu je Vardè nastopil v dramatičnem trenutku, ki ga zaznamujejo množični javni shodi, ki so se nekajkrat končali z izgredi. Prvi protest je prefekt v živo videl preteklo soboto. »Javno zborovanje je potekalo mirno, izpod nadzora je ušlo šele na koncu, ko je manjša skupina protestnikov želela prebiti kordon policije in vstopiti na ograjeni Veliki trg. Na tem mestu bi pohvalil policiste, ki so profesionalno onemogočili prehod,« je dejal novi prefekt, ki obžaluje, da se je Trst, mesto, ki je slovelo po svoji mirnosti, znašlo v vrtincu protestov. Ob tem je pohvalil pobudnike in podpisnike odmevne spletne peticije, ki je v enem samem tednu zbrala 60 tisoč podpisov. Spregovoril je tudi o načrtih v zvezi z delovanjem policije in napovedal, da bodo zelo pozorni na mafijsko infiltracijo v gospodarstvo.