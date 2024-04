Novinar in pripovedovalec zgodb o morju

Boris Šuligoj je odličen novinar in hkrati zapisovalec zgodb, ki jih zna tudi lepo pripovedovati. Za časnik Delo je dolgo let poročal s Primorske in Istre, od koder se še vedno oglaša s članki in reportažami, pred kratkim pa je izšla njegova knjiga Na drugi obali. O njej je tekla beseda na tretjem večeru v sklopu srečanj o morju, ki jih Ribiški muzej v Domu Albert Sirk prireja v sodelovanju s SKD Vesna in slovenskim programskim oddelkom deželnega sedeža RAI. Šuligoja je izpraševal koprski novinarski kolega Dean Jelačin.

Šuligojev oče je bil Tržačan, ki je med drugo vojno služil v italijanski vojski, a se v mestu v zalivu ni znašel in se je preselil v Jugoslavijo. Novinar, ki prebiva v Piranu, je navezan na Trst in našo obalo, njegova velika ljubezen pa je morje, od tod afiniteta s kriškim Ribiškim muzejem in njegovim predsednikom Frankom Cossutto.

Malokdo ve, da se je svetovni znani morski biolog Miroslav Zei rodil v Nabrežini, njegovemu očetu so fašisti dati piti ricinusovo olje, nakar se je družina preselila v Jugoslavijo. Šuligoj se je z njim srečal na Visu, vrsto zgodb je vsekakor zapisal iz domačih istrskih logov.

Še bolj neverjetna je dogodivščina, ki jo je v Afriki doživel gledališki igralec Lotos Vincent Šparovec. Delal je kot študent na ladji piranske Splošne plovbe, ko je med pleskanjem padel v morje in tam ostal tri ure. Kapitan ladje Jadran Vovk je sprožil iskalno akcijo, ki se je srečno končala.

Križanom zavida, da jim ni treba na fitnes, saj imajo za ohranitev dobre telesne forme na voljo 750 stopnic, ki ločujejo vas do pristana Na mulu.