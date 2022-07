Novo Acquamarino bi gradila dva gradbinca

Za gradnjo novega termalnega bazena na območju, kjer trenutno še stoji poškodovana Acquamarina, a ne še dolgo, saj jo bodo porušili, se zanimata dva gradbinca. Že pred nekaj meseci je interes pokazalo podjetje Monticolo & Foti, pred dnevi (sicer še neuradno) tudi podjetje Riccesi. Oba gradbinca sta iz Trsta in oba imata dolgoletne ter bogate izkušnje. V dotični zadevi ju loči le vizija financiranja projekta in vrednost investicije. Po neuradnih podatkih naj bi gradbinec Riccesi pripravil veliko bolj ugodno oceno projekta, eden od ključnih faktorjev, ki opredeljuje, ali je projekt primeren, naj bi bila tudi pripravljenost gradbinca na model projektnega financiranja, ki pomeni sodelovanje javnega in zasebnega.

Ni namreč skrivnost, da Občina Trst in direkcija za infrastrukturo tako pomembnega infrastrukturnega projekta ne nameravata financirati s proračunskimi sredstvi in z zadolževanjem, ampak želita pogodbo skleniti z gradbenim podjetjem, ki je pripravljeno na koncept projektnega financiranja, po katerem bi si 51-odstotno breme financiranja prevzel zasebnik, preostali del pa bi prispevala javna ustanova. Zasebni investitorji se ponavadi za izvedbo projekta odločijo le, če projekt na dolgi rok izkazuje pozitiven denarni tok, ki zadošča za poplačilo vseh stroškov poslovanja, obveznosti iz financiranja in izplačilo donosov.

In zdi se, da ta oblika financiranja ni po godu podjetju Monticolo & Foti, ki naj bi bilo bolj naklonjeno formuli zakupnega financiranja (leasing).