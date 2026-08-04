NŠK nudi potni list za spoznavanje Ivana Cankarja

Ko se leta 2026 spominjamo stoletnic smrti Zofke Kveder in Srečka Kosovela, ne smemo mimo še enega literarnega jubileja: pred 150 leti se je na Vrhniki rodil Ivan Cankar. Da bi primerno obeležili okroglo obletnico sta Cankarjeva knjižnica in Upravni odbor Cankarjeve nagrade pripravila projekt Cankarjeva nagrada na obisku v splošnih knjižnicah, katere glavni cilj je širjenje Cankarjeve besede.

K akciji je pristopila tudi Narodna in študijska knjižnica: v prostorih v Ul. sv. Frančiška bo do novembra izpostavljen izbor pisateljevih bolj in manj znanih del, razdeljenih po krajih njegovega bivanja in ustvarjanja: Vrhnika, Ljubljana, Dunaj, Sarajevo, Pulj in Trst. Obiskovalci bodo vse do 13. novembra spoznavali Cankarjevo življenje s pomočjo Bralnega potnega lista. Kdor bo prebral vsaj eno predlagano delo, bo prejel darilce, novembra pa se bo lahko na knjižnem sejmu v Ljubljani udeležili še žrebanja darilnih bonov.