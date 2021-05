Nudijo oporo osamljenim starostnikom

Smrti popolnoma osamljenih starejših ljudi so bile v 90. letih prejšnjega stoletja v Trstu nekaj povsem običajnega. Njihovo število je danes s prizadevanjem strokovnjakov znatno upadlo, do njih pa žal še vedno prihaja, utemeljuje tržaško-goriško zdravstveno podjetje Asugi. S projektom Amalia, ki so ga zasnovali z Občino Trst in v sodelovanju s podjetjem Televita, se borijo proti tovrstnemu pojavu in želijo pomagati starejšim ljudem brez družine in drugih pomembnejših družbenih vezi, ki jim med drugim ne sledi niti služba za socialnovarstvene storitve. Strma pot projekta se je začela leta 1997 z obsežnejšo raziskavo, s pomočjo katere so uspeli priti do seznama osamljenih starostnikov in z njimi vzpostaviti stalen telefonski stik.

Še vedno redno – vsaj enkrat na teden – po telefonu preverjajo njihovo psihološko in socialno stanje, da bi se pravočasno izognili morebitni hujši stiski. S časom so se tej dodale druge še storitve. Glavni cilj je ponuditi ustrezno oporo na domu, v domačem okolju. Posameznikom denimo pomagajo, da se čim bolje vključijo v družbo, ponujajo jim tečaje telovadbe in podobne dejavnosti. V oporo pa so jim tudi pri praktičnih vsakodnevnih težavah, kot je denimo prevoz ali iskanje vodovodnega inštalaterja. Prostovoljno jim na dom dovažajo tudi potrebna zdravila.

V času pandemije novega koronavirusa so pred nedavnim vzpostavili tudi spletno stran chiamamalia.it, na kateri je na voljo vrsta koristnih informacij in seznam vseh zagotovljenih storitev. Pobudniki poleg tega redno ozaveščajo prebivalstvo, da bi stopili v stik z dodatnimi ranljivimi osebami, ki tvegajo osamljenost. Kdor pozna starejše ljudi v tovrstnem položaju, lahko javi na brezplačno telefonsko številko 800 544 544, ki je na voljo 24 ur na dan.