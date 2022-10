O burji, Trstu, gorah in knjigah Dušana Jelinčiča

Burja, Trst, slovenstvo, alpinizem, šahiranje. In seveda literarno ustvarjanje. To so glavne teme dokumentarnega filma Dušana Moravca Tržaške prikazni – O besedah in vetru v življenju Dušana Jelinčiča. Petkove premiere v tržaškem kinu Ariston se je ob dobrem delu ustvarjalne ekipe udeležilo res veliko gledalcev, prijateljev Dušana Jelinčiča in njegovih knjig. Projekcijo so s skupnimi močmi organizirali Slovensko planinstvo društvo Trst, Narodna in študijska knjižnica, Slovenski klub in produkcijska hiša Friendly Production.

V skoraj 50-minutnem filmu o Dušanu Jelinčiču spregovorijo njegovi literarni junaki in nekateri sopotniki oziroma poznavalci njegove literature. Kot je v krajšem pogovoru po filmu pojasnil avtor scenarija in pobudnik filma Robi Šabec, je izbira padla na Jelinčiča, ker je njegova literatura zelo sveža in nagovarja različne bralce. Z dvojezičnim dokumentarcem so želeli njegova dela približati tudi tistim Slovencem in Italijanom, ki morda niso še segli po njegovih romanih Biseri pod snegom, Zvezdnate noči, Kam gre veter, ko ne piha in drugih. Pri izboru odlomkov je ob Šabcu sodeloval tudi avtor.

Film Tržaške prikazni – O besedah in vetru v življenju Dušana Jelinčiča si bo mogoče 28. oktobra ob 14.30 ogledati v gledališču Tartini v Piranu, prihodnje leto pa tudi na RTV Slovenija in RAI 3bis.