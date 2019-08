O gropajski šoli naj občinska uprava spet razmisli

Glede dejavnosti na območju nekdanje gropajske šole se je izrekel tudi rajonski svet za vzhodni Kras. Na seji, ki je potekala včeraj na Opčinah, so tako odobrili resolucijo, v kateri vabijo tržaškega župana in občinsko upravo, da ponovno presodita sklep, obenem pa v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom vzpostavita postopek za prenovo šolskega poslopja v spoštovanju njegove prvotne namembnosti.

Predsednik Marko De Luisa je svetnike najprej seznanil z dogajanjem v zvezi s šolskim poslopjem osnovne šole Karel Destovnik – Kajuh in pojasnil, da je bila obnova poslopja v zadnjih dvajsetih letih vedno vključena v program del, ki ga rajonski svet posreduje občinski upravi. Že leta 2002 je rajonski svet, ki mu je predsedoval Albino Sosič, prosil, da bi se šolo saniralo in usposobilo za ponovno uporabo. V pismu iz istega leta je tudi prosil za sestanek v zvezi s tem takratna odbornika Rossija in Brandijevo – torej odbornika, ki sta še danes v občinski upravi.