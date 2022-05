O počasnem turizmu

Agencija za razvoj podeželja LAS Kras prireja četrto izvedbo Tourism Matchinga. Prireditev je namenjena odkrivanju najboljše ponudbe počasnega turizma, lokalnih okusov in vonjav z oznako Slow Food. Udeležili se ga bodo gostje iz Kampanje, Piemonta, Furlanije in Slovenije ter nekateri ponudniki lokalnih kmetijskih proizvodov, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj okolja. Predvsem pa bo to priložnost za spoznavanje turistične ponudbe med Trstom, Krasom in Istro.

Mednarodni posvet Tourism Matching bo v ponedeljek od 16.30 dalje v dvorani Luttazzi v Starem pristanišču. Namenjena je županom, odbornikom, vsem organizatorjem potovanj in tistim, ki se ukvarjajo s turizmom ali pa jih ta panoga zanima. V ospredju bo tokrat krajevna ponudba aktivnih doživetij od Krasa do Milj. Udeležba na dogodku, ki je nastal v sodelovanju s tržaško občino in nizom prireditev Una luce sempre accesa, je brezplačna in odprta za javnost. Obvezna je prijava na portalu www.eventbrite.it; število mest je omejeno na 100 udeležencev, informacije in pojasnila nudijo na info@galcarso.eu.

Ponedeljkovo dogajanje bo uvedel predsednik LAS Kras David Pizziga, nato pa bodo predstavili šest najboljših doživetij v Italiji, Sloveniji in Furlaniji - Julijski krajini. Spregovorili bodo Caterina Dugaro, ki bo pripovedovala o kulinaričnem doživetju s kolesi po Nadiških dolinah, Marinella Pignat o ponudbi Moč Saurisa, Silvio Ortis o doživljajskem turizmu na Zoncolanu, Irena Fonda o »nepozabnem dnevu« v ribjem vrtu Fonda v Piranu, Matej Lisjak o ponudbi Vintage Gourmet Tour v Šalari pri Kopru in Giacomo Miola (Slow Food Italija) o doživetju Walk, Cook & Eat Experience na obali Amalfija.

Sledil bo pogovor o strategijah turističnega razvoja Krasa in Trsta s predsednikom združenja Slow Food Italia Giacomom Miolo, direktorjem trženja za deželno turistično agencijo PromoturismoFVG Brunom Bertom in Davidom Pizzigo.

O novih postojankah Slow Food na Krasu, ki promovirata rešeljikov med in kraške ovce, bodo predavali Fausto Settimi s kmetije Settimi&Ziani, Andrej Štoka s kmetije Antonič ter Karlo Grgič in Drago Vremec. Nicola Revelant (PromoturismoFvg) pa bo predstavil turistični koledar z dvajsetimi edinstvenimi doživetij med Krasom in Trstom, ki jih bodo priredili v sodelovanju z LAS Kras.