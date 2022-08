O pomenu recikliranja tudi na plaži

Morje, ekologija in trajnost so za tržaško kopališče Ausonia zelo pomembni. V sodelovanju z Občino Trst, podjetjem AcegasApsAmga in več društvi so že na začetku letošnje kopalne sezone konec maja začeli s projektom Un mare di differenziata (morje ločenega zbiranja odpadkov), s katerim želijo ozaveščati kopalce o pomenu reciklaže in težavah, ki jih prinaša onesnaževanje tudi na plažah.

Julija so v sodelovanju z društvom Mare Nordest organizirali čiščenje morskega dna v kopališču Ausonia, včeraj pa so recikliranje predstavili še otrokom.

Na predstavitvi sta sodelovala Francesca Tion iz Občine Trst in Luca Vascotto iz AcegasApsAmga. Sodelujoči pri projektu se predvsem veselijo, da lahko preko otrok, katerim predstavijo reciklažo, z večjo lahkoto ozaveščajo tudi njihove starše. Pri AcegasApsAmga so zadovoljni z rezultati, ki jih prinašajo zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov. V kopališču Ausonia že reciklirajo približno 75 odstotkov vseh odpadkov, tako da jih projekt, ki so ga začeli pred dvema mesecema, navdaja z optimizmom.

Na včerajšnjem srečanju so sodelovali otroci iz poletnega centra društva Triestina nuoto, ki so zabojnike za plastične odpadke preoblekli v ribe. Tako so otrokom razložili, da je edina riba, ki lahko je plastiko, prav ta, ki so jo komaj oblekli, ribam v morju pa odpadki škodijo. Preobleke za zabojnike je iz odpadnih materialov, in sicer starih jader, ki jih je prispevalo društvo Olimpic Sail, izdelalo socialno šiviljstvo Lister.