O pomoči Sloveniji s Srečkom Šestanom

Pobudniki solidarnostne akcije »Pomoč Sloveniji«, ki je stekla med Slovenci v Italiji in je namenjena prizadetemu prebivalstvu ob avgustovskih poplavah, prirejajo javno srečanje in pogovor s poveljnikom Civilne zaščite Slovenije Srečkom Šestanom. Vodila ga bosta Alenka Florenin, urednica na Slovenskem programu RAI - FJK, in Aljoša Fonda, novinar Primorskega dnevnika. Potekal bo v dvorani ZKB Trst Gorica na Opčinah v sredo, 18. oktobra, ob 18. uri.

Poveljnik Šestan, primorski rojak, bo na Opčinah spregovoril tako o posledicah poplav kot tudi o njihovi odpravi in široki mobilizaciji ljudi, ki so priskočili na pomoč s prostovoljnim delom ali z donacijami.

Pobudniki in podporniki akcije so ZKB, Deželni sedež RAI, Primorski dnevnik, Novi glas, Novi Matajur in Dom, krovni organizaciji SKGZ in SSO, SDGZ, Kmečka zveza, ZSŠDI, ZSKD, ZSKP, SP. Pokrovitelj akcije je Generalni konzulat RS v Trstu.

Po predaji prvega dela pomoči – 170.000 evrov – se solidarnostna akcija med Slovenci v Italiji nadaljuje predvidoma do konca meseca. Zbrana sredstva bodo nakazana Rdečemu križu in Slovenski karitas za oskrbo pomoči potrebnih, ki še vedno doživljajo stisko zaradi posledic poplav.