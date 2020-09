O starem pristanišču in mobilnosti naj odločajo vsi občani

Župan Roberto Dipiazza mora preložiti oziroma podaljšati zapadlost roka za pripombe in ugovore glede spremembe splošnega občinskega prostorskega načrta št. 6, ki zadeva staro pristanišče, in glede občinskega urbanističnega načrta za vzdržno mobilnost (PUMS). To je zahteva, ki so jo formalno posredovali tržaški občinski upravi v petek predstavniki tržaškega združenja Un’altra città, ki se več let posveča dogajanju v starem pristanišču in se sploh zavzema za izboljšanje kakovosti življenja v našem mestu. Zahtevo so v imenu združenja Un’altra città uradno zahtevali (in se torej podpisali) Roberto Dambrosi, Gianfranco Depinguente, Anna Laura Govoni, Riccardo Laterza, Giulio Lauri in Guido Pesante.

Zahtevo po podaljšanju roka za pripombe in ugovore so predstavili včeraj na javnem srečanju razni predstavniki združenja, med temi arhitekt Roberto Dambrosi, ki že dalj časa spodbuja učinkovitejše strategije za razvoj mesta, William Starc, ki je orisal trenutni položaj starega pristanišča, in Riccardo Laterza. Ta je orisal izsledke skupnih delovnih omizij, ki jih je v zadnjih mesecih priredilo združenje Un’altra città za ovrednotenje in razvoj tako starega pristanišča kot glede okolju prijazne mobilnosti v Trstu. Ta omizja so nastala decembra lani in je pri njih sodelovalo več sto občanov, ki staro pristanišče pojmujejo kot laboratorij trajnosti in kakovostnega življenja. Združenje je nazadnje ustanovilo enajst tematskih omizij, ki so izdelala različne projekte za trajnostni razvoj mesta in njegovo gospodarsko rast. Izsledke teh delovnih skupin bodo člani združenja Un’altra città predstavili na javnem srečanju konec septembra, je napovedal Laterza in izrazil upanje, da bodo lahko to srečanje priredili v starem pristanišču.