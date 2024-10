O urbani regeneraciji Starega pristanišča zdaj mestni svet

Po petih sestankih dveh občinskih komisijah, po ravno toliko tednih in okoli 25 ur debatiranja bo predlog sklepa o urbani regeneraciji Starega pristanišča romal na sejo občinskega sveta. Kljub temu, da so levosredinski opozicijski mestni svetniki zaprosili še za en sestanek, na katerem bi zahtevali odgovore na pomisleke, ki jih begajo. A odgovorni za Staro pristanišče in finance v mestni vladi Everest Bertoli je ocenil, da je povedal že vse in da ne ve, kaj bi lahko on in občinski uradniki še dodali. Zanj bo na seji mestnega sveta dovolj priložnosti za poglobitev tem, ki opoziciji niso jasne.

Včerajšnji sestanek je potekal podobno kot vsi prejšnji. Vprašanja so postavljali samo opozicijski mestni svetniki, koalicijski pa so se omejili na poslušanje. Debata se je razvnela le ob prošnji Laure Famulari (DS), da bi sklicali še en komisijski sestanek. Predsednik komisije za finance Gabriele Cinquepalmi je odločitev o sklicu nove komisije hotel poveriti mestnim svetnikom, a iz vrst desne sredine so prišli vzkliki, da ni praksa glasovati o tem, če se skliče dodatni sestanek ali ne.

Odbornik Bertoli je zato samovoljno odločil, da je bilo vsega dovolj in da je predlog sklepa zrel za razpravo v mestnem svetu.

In kaj ostaja nejasno opozicijskim mestnim svetnikom? Včeraj so se njihova vprašanja nanašala predvsem na ekonomsko analizo projekta. Hoteli so izvedeti, če so v občinskih uradih izračunali, koliko bi lahko potencialni investitor, v tem primeru družba Costim iz Bergama, z urbano regeneracijo Starega pristanišča zaslužil. Če bodo investitorji lahko računali na lep zaslužek, bi bilo prav, da bi jim prodali skladišča po višji ceni ali pa da bi ti nekaj skladišč napolnili z vsebinami, ki bi bile v javno korist, so menili opozicijski mestni svetniki.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.