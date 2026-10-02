Tržaška pomorska dediščina v malem

V Pomorskem muzeju v Skladišču 26 bo do 8. novembra na ogled razstava Trieste marittima - Armatori, porto e servizi dal 1836 al 1975. Člani društva Aldebaran so muzeju dali na razpolago bogato zbirko ročno izdelanih ladijskih maket. V sodelovanju s tržaško občino so tako povzeli skoraj 140 let tržaškega ladjedelstva. Ljubitelje pomorstva vabijo v mali svet ladjarskega maketarstva, s katerim pripovedujejo razvoj pomorskega tovornega prometa, spreminjanje pomorskih poti in ladjarsko tradicijo mesta.

»Ladjarsko maketarstvo društva Aldebaran ponuja bogat vpogled v zgodovino tržaškega pomorstva,« je na včerajšnjem odprtju razstave povedala Patrizia Fasolato, direktorica mestnih znanstvenih muzejev, »za vsakim eksponatom se skriva podrobna raziskava«. Male ladje so namreč rezultat daljšega dela, ki se začne pri analizi načrta prave ladje in arhivskih dokumentov. »Projekt sloni na prostovoljnem delu članov društva. Zbrali smo vsak svoje na roko izdelane modele ladij, ki so jih zgradili v tržaških ladjedelnicah San Marco,San Giusto in San Rocco v obdobju, ko so bile najbolj dejavne,« je povedal predsednik društva Dario Tedeschi, »vse do prelomnega leta 1975, ko so se na ladjah pojavili prvi kontejnerji, ki so popolnoma spremenili pomorski tovorni promet«.

Razstavljeni so tudi drugi eksponati. Poleg informativnih panojev so v razstavni dvorani zbrani predmeti z ladij in iz pristanišča, oblačila in fotografije. Vse priča o zlatih letih tržaškega pristanišča, ko so delovale velike ladjarske družbe, kot je Avstrijski Lloyd, ki je kasneje postal tržaški, pa Austro-Americana, Cosulich, Italia, Adriatica, N.L.T. in druge. Na voljo so tudi vitrine z dokumenti in s fotografijami, ki ponujajo jasen vpogled v razvoj tržaškega pristanišča in storitve, kot so pilotaža, vleka ter privezovanje. Razstava ponuja tudi informacije o začetkih letalskega tovornega prometa v Italiji, ki se je razvilo pred točno stotimi leti prav pri nas, ko je družba Cosulich izdelovala letala v tržiški ladjedelnici.