Ob bivši vojašnici pri Banih postavili gradbene odre

Pred nekaj tedni so stavbe na območju nekdanje vojašnice Monte Cimone pri Banih obdali z gradbenimi odri. Prva faza del, ki jih je naročila Agencija za javno dobro oziroma lastnica zemljišča, na katerem že več let samevajo zapuščeni objekti, bodo trajala do približno polovice septembra. V tej fazi bodo s stavb, ki mejijo s cesto in tistih, ki gledajo na cerkev, odstranili vse, kar bi lahko povzročilo škodo. Cilj je zagotoviti varnost v vasi na območju, ki obdaja nekdanjo kasarno, septembra bodo odločali o nadaljnjih posegih.

»Končno se v zvezi s kasarno nekaj premika. Zelo me veseli, da se je Agencija za javno dobro odločila, da poseže vsaj za zagotovitev varnosti na njenem območju,« je dejal podpredsednik vzhodnokraškega rajonskega sveta in tajnik stranke Slovenska skupnost Matia Premolin, ki si je pred nedavnim s predsednico banovskega jusa Tejo Renar ogledal območje.