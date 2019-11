Ob defibrilatorju vedno tudi usposobljena oseba

O tem, da morajo tudi amaterska športna društva razpolagati z avtomatičnim defibrilatorjem in posledično z osebami, ki so usposobljene za njegovo uporabo, je že aprila 2013 namigoval odlok Barduzzi. Slednji je sicer vseboval veliko nedorečenosti, ki so odpirale nova vprašanja in dvome, tako da je bil odlok odložen, dokler ni bil z ustreznimi popravki ponovno sprejet. Od 1. julija 2017 pa gre zares in predpisom so se vsi kaj hitro podrejali, saj omogoča prenosna elektronska naprava večjo možnost preživetja. Pravzaprav imamo občutek, da se ljudje leto za letom bolj zavedajo, da lahko nesreča prizadene kogarkoli, tudi njihove bližnje in so veliko bolj pripravljeni pomagati in torej se udeleževati tečajev za usvojitev postopkov prve pomoči.

Samo pred desetimi dnevi je v nabrežinski telovadnici defibrilator (in hitra intervencija enega od staršev) rešil življenje osemnajstletni odbojkarici. Zato smo se odločili, da preverimo, ali so se pravilom prilagodila tudi naša športna društva, ki upravljajo športne objekte na Tržaškem. Telovadnice v Dolini, Nabrežini, pri Briščikih in Sv. Ivanu, v Repnu in Zgoniku razpolagajo z defibrilatorjem, ponekod celo z dvema, usposobljenih oseb pa je tudi veliko, da bi lahko jamčili ustrezno pomoč, ko bi bilo to potrebno. Vse se zelo lepo sliši, a vendar, ko bi se kaj pripetilo, bi bil v omenjenih telovadnicah vedno zraven kdo, ki bi znal aparat upravljati? Odgovor je bil vsakič pritrdilen: športna društva, ki upravljajo telovadnice, so že zdavnaj poskrbela, da so ustrezen tečaj v domeni Zdravstvenega podjetja opravili trenerji, katerim so se pridružili še odborniki in drugi člani.