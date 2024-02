Ob drugi obletnici ruske agresije v Trstu dva shoda

Premirje v Gazi in Ukrajini ter konec vseh vojn sta želji sindikata CGIL, tržaške škofijske Karitas, partizanske organizacije VZPI-ANPI, Odbora za mir Danilo Dolci, zveze ACLI, organizacije Emergency in drugih društev, ki bodo v soboto med 10. in 12. uro, ob drugi obletnici ruske agresije na Ukrajino, priredili shod na Trgu sv. Antona. S podporo organizacij Europe for Peace in Assisi per la Pace bo tržaška demonstracija zaživela v okviru vsedržavnih shodov.

»Demokratične skupnosti si želimo miru,« je na predstavitvi dogodka povedal Michele Piga, deželni vodja sindikata CGIL. »Obsojamo vojno, ki cilja na sprevračanje družbenega ravnovesja, in stopamo na stran zatiranih,« je pristavil. »V Ukrajini, kjer so Rusi nezakonito okupirali ozemlje, je potrebna politična resolucija z vzpostavitvijo demokracije, svobode, sožitja in varnosti, ki mora biti skupna za vso Evropo,« je Piga povzel vsebine, ki jih bodo izpostavili v soboto. Sindikat med drugim podpira okrepitev humanitarne pomoči na vseh vojnih območjih, ter si prizadeva za priznavanje pravice do azila in za zaščito disidentov, beguncev, borcev za človekove pravice, novinarjev, aktivistov ter sindikalistov, ki so v katerikoli državi ali okolju žrtve politične represije.

»Opazovanje vojnega dogajanja je postalo že preveč pasivno. Ne pozabimo, da so žrtve vojne taki ljudje, kot smo mi,« je poudaril pokrajinski predsednik VZPI-ANPI Fabio Vallon, »spoštujmo italijansko ustavo, ki zavrača vojno. Ne stopamo na stran nikogar, niti Palestincev niti Izraelcev, niti Rusov niti Ukrajincev. Bodimo na strani miru, ki se ga ne doseže z vojno.«

»Obsodite Putinova dejanja«

Le nekaj ur zatem, ob 15. uri, pa bodo na drugo obletnico ruskega napada na Ukrajino opozorili na demonstraciji, ki jo na Borznem trgu prireja ukrajinsko društvo Ucraina-Friuli v sodelovanju z društvom Liberi Oltre le Illusioni. Ta shod so napovedali že preteklo nedeljo, tri dni pred najavo dopoldanske demonstracije, za katero v ukrajinskem društvu niso vedeli. »Spomnili se bomo žrtev ter povabili družbo, politike in skupnosti, naj izrazijo podporo ukrajinskim upornikom ter obsodijo režim Vladimirja Putina, njegova dejanja in krvave vojne napade,« je v imenu društva sporočila Viktorija Skiba.

Temu shodu se bodo pridružili evropski demokratični liberalci Libdem Europei, ki jih sestavljajo stranke Akcija, Živa Italija, +Evropa in Italijanski radikalci. Izrazili bodo solidarnost ukrajinskemu ljudstvu. »Brez miru ni svobode,« so sporočili, »ukrajinski upor ščiti svobodni Zahod in meje Evropske unije pred diktatorjem. Ta želi uničiti suvereno državo, širi strah, uničuje, ubija in deportira otroke.« Končal se je čas dvoumnosti, poudarjajo in od italijanskih politikov zahtevajo, naj jasno obsodijo Putinova dejanja.