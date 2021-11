Ob kritikah programu zahteva po slovenščini

Strateški in programski dokument tržaškega župana Roberta Dipiazze je brez vizije, neambiciozen, prazen in brez konkretnih programskih zavez. Spominja bolj na seznam nakupov kot pa na strateški dokument. To so glavni očitki, ki so na včerajšnji drugi seji mestnega sveta v novem mandatu iz opozicije leteli na vsebino programa, ki ga je Dipiazza predstavil na konstitutivni seji pred dvema tednoma. Po petih urah diskusije, a ne brez težav, so programski dokument odobrili.

Dolga razprava na daljavo je minila ob suhoparnem branju predlogov in kritik, neprepričljivi obrambi županovega projekta, nebuloznih idejah mestnega svetnika, ki je v mestni svet prišel z glasovi proticepilcev, in nacionalističnem nastopu svetnika Bratov Italije. Pozitivna novost tokratne seje pa sta bili prav gotovo slovenska beseda in izražena zahteva, da bi slovenski mestni svetniki v tem mandatu na sejah lahko govorili v slovenskem jeziku. Sejo, na kateri bi morali imenovati tudi podpredsednika občinskega sveta, a do tega ni prišlo, ker levosredinska opozicija (iz teh vrst bi moral priti podpredsednik) in desnosredinska koalicija nista uskladili stališč glede kandidata, je uvedla Valentina Repini iz vrst Demokratske stranke. S kolegoma Štefanom Čokom in Stefanom Ukmarjem je želela počastiti spomin na preminulo Lojzko Primossi, neutrudno kulturno delavko iz Škednja. Na koncu se je Repinijeva pokojne spomnila z upesnjeno besedo Laure Lukač, ki jo je Lojzka Primossi pela v škedenjskem ženskem pevskem zboru. Po komemorativnem trenutku se je začela razprava o programskih smernicah župana Dipiazze v novem mandatu.