Popolna zapora avtoceste med Prosekom in Moščenicami

Danes bodo ob 21. uri zaprli odsek avtocestnega priključka v smeri proti Benetkam, in sicer med Prosekom in Moščenicami. Vozniki bodo zato morali zapustiti štiripasovnico na Proseku in vožnjo nadaljevati po lokalnih cestah mimo Sesljana, Devina do Moščenic. Kdor bo vozil proti Trstu, pa bo moral priključek zapustiti pri Sesljanu in se po potrebi vrniti na štiripasovnico po najbližjem uvozu. Omenjeni odsek avtocestnega priključka bo za ves promet zaprt do ponedeljka ob 6. uri, zaradi del pa bo izvoz za Sesljan (v smeri proti Benetkam) zaprt kar štiri mesece. Kot znano, so se namreč v tednu, ki se izteka, začela večmesečna izredna vzdrževalna dela, ki bodo v prihodnjih štirih mesecih povzročila nemalo zastojev in težav. Družba FVG Strade namerava namreč nadomestiti nadvoz na avtocestnem priključku pri Sesljanu. Stari nadvoz bodo porušili ravno v naslednjih urah.