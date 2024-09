Ob mesecu ozaveščanja o Alzheimerjevi bolezni testiranje kognitivnega stanja

»Veseli me, da z zdravstvenim podjetjem Asugi in s sosednjimi občinami ter v sodelovanju z različnimi prostovoljnimi združenji ustvarjamo novo pomembno priložnost za ozaveščanje in preventivo, dve ključni orodji za izboljšanje kakovosti življenja naših občanov vseh starosti,« v sporočilu za medije pravi župan Občine Devin - Nabrežina Igor Gabrovec ob vijoličnem septembru, ki je posvečen ozaveščanju o Alzheimerjevi bolezni.

Vse občine iz Julijsko-kraškega teritorialnega območja so v tem mesecu vključene v organizacijo dogodkov, katerih cilj je boj proti stigmatizaciji in družbeni izolaciji oseb z demenco in njihovih družin. Pri izvedbi srečanj sodelujejo še Center za kognitivne motnje in demenco podjetja Asugi, društvo de Banfield in demenci prijazna skupnost iz Milj.

Občina Devin - Nabrežina posebej izpostavlja dve srečanji. Prvo bo na sporedu že jutri ob 17. uri v Baru Ai sportivi v Sesljanu, kjer bo potekal aperitiv ob branju knjig. Prireditev Ape-lettura vključuje branje kratkih odlomkov iz različnih knjig ob srebanju vijoličnega aperitiva. Pri organizaciji sodelujejo skupina Aulòs, dom za starejše občane Fratelli Stuparich, skupina prostovoljcev Devin Nabrežina Sveti Križ, Pro Loco Mitreo Devin - Nabrežina in Odbor Naselja sv. Mavra.

Drugi dogodek bo na sporedu v petek, 20. septembra, tik pred svetovnim dnevom Alzheimerjeve bolezni, od 9. do 12. ure na sedežu socialnovarstvene službe v Naselju sv. Mavra 124, kjer bodo potekali brezplačni preizkusi spomina za osebe, starejše od 65 let. Za udeležbo je potrebna prijava na telefonsko številko 040 2017389. Udeleženci bodo opravljali teste za oceno kognitivnega stanja, zato je za učinkovito testiranje s seboj potrebno prinesti tudi očala.