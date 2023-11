Ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni moder Neptun

Občina Trst bo ob današnjem svetovnem dnevu sladkorne bolezni Neptunov vodnjak na Borznem trgu simbolično obarvala v modro. Gre za predlog društva mladih tržaških diabetikovi Insù in društva Nuova Assodiabetici.

Devinsko-nabrežinski Lions klub pa v sodelovanju z Lions klubom Trieste Europa in s pokroviteljstvom Občine Devin - Nabrežina prireja danes ob 17. uri v hotelu Doubletree By Hilton (Trg republike 1) dogodek, posvečen preprečevanju in ozaveščanju o tej bolezni. Več na to temo bodo povedale zdravnica Ariella De Monte, strokovnjakinja za prehrano Monica Cigar in psihologinja ter psihoterapevtka Virna Cappello.

Svetovni dan sladkorne bolezni od leta 1991 obeležujemo 14. novembra, ker se je na ta dan rodil kanadski zdravnik Frederick Banting, ki je leta 1922 s Charlesom Bestom odkril inzulin. S slednjim je diabetes postal obvladljiv in ni bil več smrtna bolezen. V več kot 60 državah različne spomenike obarvajo v modro kot znak upanja za vse tiste, ki sobivajo s to boleznijo ali tvegajo, da jo razvijejo.

Na svetu za sladkorno boleznijo trpi približno 450 milijonov ljudi, približno vsako leto pa naj bi kar tri milijone ljudi umrlo zaradi z njo povezanih patologij. Zgodnja diagnoza in ustrezno zdravljenje sta zato temeljnega pomena.