Obalno cesto bodo v noči na četrtek, 5. septembra, od polnoči do 6. ure, zaprli zaradi preverjanja okvar na cevovodu, ki oskrbuje mestna distribucijska omrežja, je sporočila družba AcegasApsAmga. Iskali bodo okvare in uhajanja, pri čemer bodo uporabljali le ustrezno instrumentacijo in ne bodo segali v cestišče. Čas zapore so izbrali v dogovoru s tržaško in devinsko-nabrežinsko občino ter družbo FVG Strade.