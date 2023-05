Včeraj popoldne je obalna straža po prejemu klica na številko za klic v sili 1530 rešila dekle in fanta, ki sta se v morju prevrnila z majhnim čolnom.

Takoj ko je prejela klic, se je obalna straža aktivirala. V morju so hitro opazili mlada, ki sta potrebovala pomoč in ju potegnili iz vode, kjer so ju oskrbeli, da bi preprečili hipotermijo, nato ju je oskrbela še služba 118.