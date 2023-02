Obalna straža rešila labradorca v morju pod Rilkejevo potjo

Pripadniki obalne straže so danes zjutraj rešili labradorca, ki je, medtem ko ga je lastnik sprehajal po Rilkejevi poti, zdrsel po grebenu in padel v morje. Lastnik je na pomoč poklical okrog 8.30. Patruljni čoln obalne straže je v težkih vremenskih razmerah, ob močni burji in razburkanem morju, kmalu dosegel omenjeno območje. Člani posadke so v morju kmalu opazili psa v težavah in počasi pridobili njegovo zaupanje. Naposled so ga potegnili na čoln in ga prepeljali na kopno, kjer so ga izročili lastniku za potrebno oskrbo.