Občina dala počistiti oskrunjeni spomenik

Spomenik tigrovcem in borbašem v gozdu Salcer pri Padričah, ki so ga fašistični nestrpneži vnovič oskrunili konec januarja letos, so počistili uslužbenci Občine Trst. Novico je včeraj sporočil občinski svetnik Demokratske stranke Štefan Čok in se zahvalil podžupanji Sereni Tonel. Opozicijski svetniki so jo večkrat opozorili, naj občina počisti spomenik. Podžupanja je poskrbela, da je do tega sedaj res prišlo.

»Vloga opozicije je, da vestno pazi na dejanja občinske uprave, da jo kritizira, ko meni, da je to primerno, a istočasno da ji prizna, ko opravi svojo dolžnost kot v tem primeru,« je v tiskovnem sporočilu zapisal Čok in izrazil upanje, »da bi se ta neljubi dogodek zaključil tako, da bi še neznani krivci odgovarjali za to dejanje nestrpnosti in sovraštva«.