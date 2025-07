Občina Devin-Nabrežina lastnica poti do Sesljanskega zaliva

660 tisoč evrov za drugo tranšo asfaltiranja občinskih cest, 320 tisoč za izgradnjo pločnikov v Nabrežini Kamnolomi, okvirnih 800 tisoč za ureditev krožišča pri Ribiškem naselju in še 75 tisoč za napravo, ki bo osebam z invalidnostjo omogočila dostop do morja v kopališču Castelreggio v Sesljanu. Take in podobne ukrepe finančno zagotavlja rebalans proračuna, ki so ga na včerajšnji redni seji sprejeli devinsko-nabrežinski občinski svetniki. Ukrepe bodo krili z lanskim presežkom proračuna, ki je vreden skoraj dva milijona evrov.

Odbornik za javne investicije Lorenzo Corigliano je na seji ponudil še spodbudno vest, da si Občina prizadeva da bi do prihodnjega leta z brezplačno donacijo s strani lastnikov (trije zasebniki in delno cerkev) postala lastnica pešpoti oz. stopnišča, ki vodi iz središča Sesljana v zaliv. To pomeni, da bi bila slednja končno javna in torej redno vzdrževana. Ureditev steze je morala kriti družba Baia di Sistiana, je spomnil: sredstva so hitro zmanjkala, postopek pa je zastaral.