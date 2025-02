Občina Devin - Nabrežina podprla pustarje

»Občinski odbor je sprejel odločitev, da bo z enkratnim prispevkom v višini 450 evrov podprl vsak pustni voz, izdelan v Medjevasi, Slivnem, Šempolaju in Praprotu, ter z 200 evri pustno skupino iz Cerovelj,« je sporočil župan Občine Devin - Nabrežina Igor Gabrovec, potem ko je minuli konec tedna obiskal vse skupine pustarjev, ki zavzeto izdelujejo pustne vozove in maske za nastop na tradicionalnih sprevodih.

Kot so poudarili pri občini, želijo s tem prispevkom potrditi svojo zavezanost k spodbujanju obrtniških spretnosti in ustvarjalnosti občanov, saj gre za pomembne dejavnike družbene povezanosti, kulturnega razvoja in ohranjanja tradicij.

Izpostavili so, da kar štirje od petih vozov, ki bodo nastopili na Kraškem pustu na Opčinah, prihajajo iz devinsko-nabrežinske občine.

»Navdušen sem nad vzdušjem, ki sem ga občutil med obiski naših pustarjev. Gre za simbolično gesto, ki želi nagraditi in podpreti trud vseh tistih, ki vedno znova najdejo čas in energijo, da z lastnim delom poskrbijo za veselje celotne skupnosti. Občina bo še naprej podpirala talent, ustvarjalnost in obrtniške sposobnosti ter vse, kar povezuje ljudi in ohranja identiteto kraja. Veseli me, da idejo o podpori pustnih skupin tokrat podpirajo tudi predstavniki opozicije v občinskem svetu,« je zaključil župan.