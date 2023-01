Občina Devin - Nabrežina v koraku s časom

Da bo Občina Devin - Nabrežina ubrala pot digitalizacije, je podžupan oz. odbornik pristojen za digitalizacijo javne uprave Mitja Petelin napovedal že ob lanski, junijski umestitvi. Na decembrskem zasedanju devinsko-nabrežinskega občinskega sveta je svoje namere nekoliko tesneje zapečatil in uokviril triletni načrt za digitalni prehod Občine Devin - Nabrežina 2022-24 v skladu s Triletnim načrtom za digitalno preobrazbo javne uprave 2022-24.

Pred iztekom starega leta so devinsko-nabrežinski občinski svetniki potrdili, da bodo kakih 70 tisoč evrov iz občinskega bilančnega presežka namenili digitalizaciji zasedanj občinskega sveta, se pravi uvedbi spletne predavalnice za prenose zasedanj z nabavo nove opreme in računalniških storitev v oblaku.

Podžupan Petelin je v svojem daljšem posegu potrdil, da so številni postopki upravljanja dokumentov že vsaj dva meseca digitalizirani, od 1. januarja letos pa naj bi bila digitalizacija popolna na platformi Insiel Gifra Iteratti. »Letos se bomo med drugim lotili spremembe zgodovinskega arhiva iz ga prenesli s papirnate v digitalno obliko, kar bo trajalo najmanj pet let,« je napovedal. Posodobitve bo deležna tudi institucionalna občinska spletna stran, ki trenutno ne izpolnjuje meril dostopnosti in varnosti, ki jih določajo smernice agencije za digitalizacijo Agid. Iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost bo devinsko-nabrežinska občina pridobila kakih 150 tisoč evrov, s katerimi bodo poskrbeli za danes pomanjkljive storitve.