Občina Dolina in Srenja Dolina bosta poravnali spor o zemljiščih

Čez dva tedna bo dolgoletni spor med Občino Dolino in Srenjo Dolina zaradi lastništva 233 hektarjev zemljišč nad Dolino in pri Dolgi kroni del preteklosti. 3. maja bo na prizivnem sodišču v Rimu prišlo do težko pričakovanega podpisa sodne poravnave spora. Pred tem pa je bil potreben še ključen korak: danes dopoldne je na spletnem zasedanju dolinski občinski svet odobril sporazum, na osnovi katerega bo lahko prišlo do podpisa.

Sklep, s katerim so tudi pooblastili župana Sandya Kluna, da podpiše dogovor, so soglasno podprli svetniki večine in opozicije razen Borisa Gombača iz istoimenske liste, ki je glasoval proti njemu. Dogovor uradno potrjuje, katera zemljišča so v lasti Srenje Dolina, ki je s tem ponovno pridobila polnopravno lastništvo. Občina pa je postala lastnica zemljišč za skupno 557.000 evrov vrednosti, ki so zaradi vodovodnega omrežja ali drugih storitev že prešla v javno uporabo. »Gre za zgodovinski trenutek, delali smo na tak način, da bi se vse skupaj čim boljše izšlo,« ni skrival veselja Klun.

Deželni komisar za likvidacijo jusarskega premoženja Oliviero Drigani je 16. februarja 2021 razveljavil fašistično sodbo iz leta 1931 in Srenji Dolina priznal lastništvo zemljišč, pri tem pa se je skliceval na dogovor med strankama, do katerega po oceni občine ni prišlo in je zato marca lani vložila priziv. Z današnjim korakom bo neprijetnega poglavja kmalu konec. Velik kamen s srca se je odvalil tudi članom Srenje Dolina, kjer so z velikim navdušenjem sprejeli zadnji razplet, je potrdil predsednik Franko Pečar. »Zahvaljujemo se županu in ostalim članom občinskega sveta, ker bomo lahko prišli do razpleta dolge zgodbe. Ni bilo lahko, za nami so napeta leta, zdaj pa stopamo po skupni poti,« je sklenil.