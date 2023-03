Občina hiti z objavo razpisov, da bi se sezona čim prej začela

Večina nas je po naravi podobna kuščarjem. Kakor se pokažejo prvi žarki sonca, se jim radi nastavimo, da nam segrejejo od zime ohlajena telo in dušo, da začnemo kopičiti potreben D vitamin in se naužijemo občutka veselja, ki ga sonce razdaja. Eni se mu nastavljajo v hribih, druge že žene k morju, pa čeprav je glede na hladno vodo ležanje na plaži še dokaj neprijetno mrzlo. Medtem ko se Tržačani sprehajajo po barkovljanski rivieri, se Kraševci, pa tudi številni Slovenci in Goričani radi spustijo v Sesljanski zaliv. Kaj čaka obiskovalce v letošnji sezoni, smo povprašali devinsko-nabrežinskega župana Igorja Gabrovca.

»Za detajle poletne sezone je še prezgodaj, ker so razpisi za koncesije ravno v fazi sestavljanja oziroma objave, saj je vse zapadlo lani. V prihodnjih tednih bomo na primer objavili razpis za upravljanje parkirišč in lahko napovem, da si bomo prizadevali, da bi ohranili nespremenjene cene,« je zaupal Gabrovec in v isti sapi namignil, da načrtujejo, da bi podaljšali čas parkiranja za nerezidente do 18. ali morda 19. ure, medtem ko bi za devinsko-nabrežinske občane ohranili nekaj ugodnosti, začenši pri nižjih cenah. Tačas je parkiranje v zalivu še brezplačno, najbrž od polovice maja pa bo treba za to plačati.

Podobno velja za kioske, katerim je koncesija zapadla ob koncu lanske poletne sezone oz. ko se jim je izteklo danih 120 dni obratovanja. »V dogovarjanju z nekaterimi ponudniki storitev kioskov smo v fazi sestavljanja razpisa za večletno koncesijo kioskov, se pravi za sklenitev javno-zasebnega partnerstva. Dogovor zahteva nekaj časa, tako da ga za letošnjo sezono ne bomo dočakali,« je ugotavljal župan.

Več v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.