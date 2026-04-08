Občina išče rešitve proti dražjim oskrbninam v domu za starejše

Oskrba ni privilegij, je pravica. To je načelo, ki ga zasleduje devinsko-nabrežinska občina na področju socialnih storitev za starejše občane. Zato je ukrepala, ko se je družba KCS Caregiver, ki od 1. januarja upravlja dom za starejše občane Fratelli Stuparich v Naselju sv. Mavra (za obdobje tridesetih let), odločila za dvig dnevnih oziroma mesečnih oskrbnin za bivanje v domu.

»Glede na izid javnega razpisa za projekt javno-zasebnega partnerstva za upravljanje doma Stuparich, ki ga je kot edini ponudnik osvojila družba KCS, so lahko v svoji ponudbi sami določili tarife,« je pojasnil devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec. In kakšne so? Od 1. januarja letos je družba zaračunala 70,88 evrov na dan za nerezidente oz. 66,60 evrov za rezidente.

Odločitev seveda ni šla skozi brez ugovorov. Občina Devin - Nabrežina je novim upraviteljem oporekala nenaden dvig tarif za namestitev, kar je lahko za marsikaterega uporabnika nevzdržno. Naj spomnimo, da čaka dom popolna obnova in posodobitev, vredna 10 milijonov evrov, za katero se je obvezala KCS. Dvig cen bi pričakovali morda po delih, ne pa pred njimi, saj »v zadnjih desetih letih struktura ni mogla več zagotavljati kakovosti storitev in ni izpolnjevala varnostnih in higienskih pogojev«.

Več je bilo v preteklih mesecih srečanj z družbo KCS, v sklopu katerih sta občino podprla tako tržaški občinski urad, ki je spremljal razpis za javno-zasebno partnerstvo, kot zunanji pravnik. Nekaj korakov je bilo opravljenih, je Gabrovec namignil na dogovor za znižanje stroškov za stanovalce, ki so bili v domu pred 31. decembrom 2025, se pravi pred prihodom novega upravitelja. »Po novem bodo plačevali 63 oziroma 60 evrov dnevno po zaslugi finančne pomoči za rezidente Občine Devin - Nabrežina iz občinskega proračuna. Domska oskrba stane danes rezidente 1800 evrov mesečno, nerezidente pa 2100 do 2200 evrov.

»Dom Stuparich se je od vedno lahko ponašal z zelo nizkimi oskrbninami, saj je razlike krila občina iz svojega proračuna. S takim načinom upravljanja pa ni bilo mogoče nadaljevati,« je dejal. S pravnimi svetovalci in družbo KCS išče občina druge oblike ukrepov za omejitev stroškov.