Občina Milje išče slovenske upravne svetovalce

Občina Milje na javnem razpisu išče bodoče upravne svetovalce kategorije C z znanjem slovenščine. Kot so zapisali na svoji spletni strani, si bodo delovno mesto upravnega svetovalca za določen čas zagotovili tisti, ki bodo uspešno prestali prvo selekcijo oziroma ustni izpit.

Kandidati lahko prijavne obrazce najdejo na tej povezavi, na razpis se je mogoče prijaviti do vključno 6. junija.

Na razpis se lahko prijavijo italijanski državljani, ki so zaključili vsaj študij na višji srednji šoli ter obvladajo slovenski jezik. V prvi fazi analize prijav na razpis bodo na Občini Milje preverili informacije o izobrazbi in preteklih delovnih izkušnjah kandidatov. Prednost bodo imeli kandidati z zaključenim diplomskim ali magistrskim študijem ter kandidati, ki so v preteklosti že delali kot upravni svetovalci ali so delali v javni pravi.

Občina bo izbrala 15 najboljših kandidatov, ki se bodo v drugi fazi preizkusili na ustnem izpitu. Dokazati bodo morali znanje slovenskega in angleškega jezika ter znanje o upravnem pravu ter delovanju lokalnih uprav. Najuspešnejši si bodo tako zagotovili delovno mesto za določen čas na miljski občini.