Občina požrla besedo, doma za migrante ne bo

Odprtje začasnega zavetišča za migrante v Ulici Flavio Gioia v neposredni bližini avtobusne in železniške postaje, s katerim bi vsaj delno rešili problem naraščanja števila migrantov v Trstu, je šlo na čakanje. To je na včerajšnji seji tržaškega občinskega sveta sporočil pristojni za socialne zadeve v mestni vladi Carlo Grilli, medtem ko je odgovarjal na vprašanje o aktualnih zadevah Riccarda Laterze. Mestni svetnik gibanja Zdaj Trst je iz prve roke želel izvedeti, kako poteka ureditev novega zavetišča in kdaj ga bodo odprli.

Spomnimo, da so mestne oblasti odprtje doma napovedale sredi oktobra, nekaj dni po prejetju več sto podpisov občanov in občank, ki so se zavzeli za rešitev problema – že mesece namreč številni migranti spijo pod milim nebom na trgu pred železniško postajo. Takrat so sporočile, da bi v nekdanji tržnici lahko gostile 90 migrantov. Že ob tisti priložnosti so Bratje Italije, ki so najštevilčnejša stranka v mestnem svetu, večkrat ponovili, da nasprotujejo tej nameri.

Odbornik za socialne zadeve Grilli je na vprašanje včeraj odgovoril, da so postopek ustavili, ker se je v zadnjih tednih število prihodov migrantov v Trst povečalo do tolikšne mere, da mestne oblasti brez strukturirane pomoči države pojava ne morejo rešiti.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.